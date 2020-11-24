لو قالتلك عايزة ورد يا إبراهيم.. قائمة كاملة بأسعار وأنواع الورود

"ذاكر يا ترى سورنا الأخضر حيث كانت تفيء الطيور.. يومها حبنا كان في حينا قصة الورد لحن الزهور".. كلمات بديعة شدت بها العظيمة "فيروز"، في رسالة عتاب لحبيبها، ارتأت أنه تستخدم لغة الورود، والطيور، بما تحمله الورود من لغة، يمكنها أن تقدم رسائل خفية، وهو عشق المرأة، وتعبير خالص عن الحب، يقدمها الشخص للطرف الآخر، وهناك عدد كبير من الأنواع، التي تختلف أسعارها.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار الورد واتيكيت اختيار الورد المناسب، وفقًا لما قاله حسن أحمد صاحب أحد محلات الورد في منطقة الدقي، في السطور التالية:

أسعار وأنواع الورد

ليليان عادي 20 جنيه

ليليان هولندي 30 جنيه

ليليان مستورد 40 جنيه

روز يتراوح ما بين 5 و10 و 20 جنيه

الورد البلدي 10 جنيه للوردة

فرع كرزنتم 10 جنيه

تيوليب 40 جنيه

ورد ليلي 70 جنيه

البنفسج 5 جنيه.

ورد سان فلاور 10 جنيهات.

ورد كرزنتم الوان يبدأ من 5 جنيهات.

أسعار بوكية الورد

يبدأ سعر بوكية الورد من 100 جنيه، ويمكن أن يصل إلي 3000 جنيه، ويتحدد السعر حسب الحجم ونوع الورد الموجود.

وهناك بوكيهات ورد بأسعار أقل، لكنها تحتوى على نوعية أقل وورد غير طبيعي.

سعر زينة العربية يبدأ من 75 جنيه إلى 400 جنيه، حسب البوكية وحسب نوعية الورد.

اتيكيت اختيار بوكية الورد

يوضح مدحت أن اختيار بوكية الورد يجب ان يكون حسب المناسبة، فمثلا:

المريض .. بوكية الورد أبيض، أو أبيض في زهري.

الحجاج .. بوكية ورد أبيض.

لو علاقة صداقة أو عاطفية .. يكون الورد أحمر.

عيد ميلاد .. الورد أحمر في أبيض و أصفر، بحيث يكون هناك فخامة في البوكية.

في الفلانتين يفضل الكثيرين اللون الأحمر، حيث يكون غالب على الورد.

أما إذا كانت مناسبة خاصة فيختلف البوكيه حسب ذوق المهدي إليه إذا كان يجب نوع مين من الورد، أو لون مفضل.

وأَاف أن الكثيرين أصبحوا يفضلون الورد البلاستيك، لكنه لا ينصح بإهدائه إذا كانت المناسبة رسمية، لأن الورد قد لا يناسب شكل الأثاث أو لا يناسب طبيعة الزائر.