أسعار ومواصفات فئات "أوبل" في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "أوبل" الألمانية من أهم العلامات التي تحظى بمبيعات كبيرة داخل السوق المصرية، ويتم استيراد العديد من الفئات المختلفة لها.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يجرى طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "أوبل أسترا" تأتي في السوق المصرية بفئة واحدة، وسعرها 305 آلاف جنيه. وتضم محركا رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 CC، وينتج قوة 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك. وتتسارع من صفر إلى 100كم/س، خلال 10.2 ثانية، وتستهلك من الوقود متوسط 6.4 لتر لقطع مسافة 100كم.

2- "أوبل كروس لاند" تأتي في السوق المصري بفئتين فقط الأولى بسعر 325 ألف جنيه والثانية بسعر 350 ألف جنيه.

- تمتلك محركًا 4 سلندرات، بسعة 1199 سي سي، يولد قوة تبلغ 110 أحصنة، وبسرعة دوران تصل إلى 1500 لفة في الدقيقة الواحدة.

- تمتلك السيارة ناقل حركة من 6 سرعات، و16 صبابًا.

- معدل حرقها للوقود 5.4 لتر فقط لقطع مسافة تصل إلى 100كم/ساعة.

- معدل تسارع السيارة من حالة الثبات وحتى 100كم/ساعة يصل إلى 11.8 ثانية.

- تبلغ السرعة القصوى في العداد 200كم/ساعة.

3- "أوبل جراند لاند".. تأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات يبدأ سعرها من 440 جنيه وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 510 آلاف جنيه.

- تضم محركًا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 163.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

4- "أوبل أنسيجنيا".. تأتي في السوق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وتبدأ الفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه، وتصل الفئة الأعلى تجهيزًا لسعر 560 ألف جنيه.

- تضم محركاً بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 165، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 217 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.7 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.9 لترات من الوقود.