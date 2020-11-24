بـ503 أصوات.. "أبو بريدعه" يحصد أعلى الأصوات في لجان "زهره" بالمنيا

ظهرت مؤشرات الفرز الأوليه لانتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، داخل اللجان أرقام 80، 81، 82، بقرية زهره في الدائره الأولي بمركز وبندر المنيا، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن، و3 مستقلين.

وأظهرت المؤشرات الأوليه حصول أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، مستقبل وطن، على 453 صوتا، وعلى فهمى إسماعيل بدوي، مستقبل وطن، على 201 صوتا، وعثمان المنتصر عبد الرحمن، مستقبل وطن، على 211 صوتا، وسيد عبد الوهاب أبو بريدعه، مستقل، على 503 أصوات، وأندرو سامى محروس، مستقل، على 94 صوتا، وخالد محمد حسن، مستقل على 393 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في اللجان الثلاث 8643، وعدد من أدلوا بأصواتهم 656، والأصوات الصحيحة 631، والباطله 25.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.