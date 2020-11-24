728 صوتا لـ أبو الحمد مقابل 466 صوتا لبشاري في لجنتين بالأقصر

كشف بيان إحصائي للجنة الفرعية رقم 12 الزينية، شمال مدينة الأقصر، تابعة لدائرة قسم الأقصر، عن حصول المرشح بهاء أبو الحمد على 420 صوتا، مقابل حصول عبد الرحمن بشاري على 258 صوتا.

وكشف بيان إحصائي للجنة الفرعية رقم 1 الزينية لدائرة قسم الأقصر، عن حصول المرشح بهاء أبو الحمد على 308 أصوات، مقابل 208 أصوات لعبد الرحمن بشاري.

وبذلك يصبح أبو الحمد 728 صوتا مقابل 466 صوتا لبشاري في لجنتين.

وتواصل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالأقصر، برئاسة المستشار أسامة ابراهيم، أعمال رصد نتائج اللجان الفرعية وعددها 283 لجنة.

ويجري تسليم نتائج اللجان الفرعية إلى لجنة الحفظ لمراجعة الأوراق والأصوات الباطلة والصحيحة للعملية الانتخابية، ثم يليها لجنة الرصد تمهيدًا لإعلان الأرقام التي حصل عليها المرشحون.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار اليوم وأمس السبت.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأخير للتصويت بإعادة انتخابات مجلس النواب، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى، سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها، الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وشهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالأقصر وسط إجراءات أمينة مشددة وحرص رجال الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين سواء لكبار السن أو السيدات أو ذوي القدرات الخاصة.

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من مدارس مراكز القرنة وأرمنت وإسنا، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت قوات الأمن جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.