"الصحة": مصاب كورونا بأعراض الجهاز الهضمي فقط "مش مُعدي"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن الأطباء في مصر ثُقلت خبراتهم بخصوص فيروس كورونا، "اتعلمنا دورة حياة الفيروس، عرفنا بيخش ازاي الجسم، ويمسك في الخلية ازاي، ويدخل نواة الخلية ازاي، ويتكاثر فين، وازاي أمنعه ينتقل من مرحلة لمرحلة أخطر".

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين سهير جودة و مفيدة شيحة، أن البرتوكول العلاجي الجديد أفضل وأحسن من سابقه ونتائجه أفضل من البرتوكول الماضي، "لو عيان كورونا جاي يشتكي فقط من جهازه الهضمي، إحنا نعتبر الحالة دي بسيطة وغير معدية، وعلاجه بسيط واتحط ليه برتوكول خاص بيه".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن مريض كورونا الذي يشتكي من جهازه الهضمي فقط وعمل أشعة مقطعية وظهرت سليمة وصدره سليم ولكن الأعراض فقط في الجهاز الهضمي يتم إعطاء له علاج للأعراض، وهناك أدوية تساعد على تقليل الإسهال بحيث لا يفقد سوائل الجسم.

وتابع: " نُعطي لهذا المريض بعض مضادات الفيروس، مش كلها لأن فيه منها ما يُسبب الاسهال"، موضحًا في الوقت ذاته أن الحالات الشديدة تم تقسيمها لحالتين: " حالة يتم وضعها على جهاز دعم الأكسجين، وحالة يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي".