إلا أنا أول السطر الحلقة 4.. سلمى تواجه صعوبة في تربية أبناء شقيقها

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر المذاع عبر فضائية DMC، باشتعال الأحداث بين "سلمى" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة درة، وأبناء شقيقها فريدة وكريم وحبيبة، وتجد صعوبة في التعامل معهم، خاصة ابنة شقيقها الكبرى "فريدة"، التي أعلنت حالة التمرد عليها.

وتتهم فريدة عمتها سلمى، بأنّها لا تُجيد التعامل معهم، كما أنّها لا تقوى على تربيتهم، خاصة مع شقيتها الصغرى حبيبة، وترفض أن تساعدها في كيفية التعامل معهم.

وعن أولى خطوات التعوّد على الحياة الجديدة التي فُرضت على سلمى، تبدأ تدريجيًا في البحث عن الأشياء التي يفضلها أبناء شقيقها، فتقرر أن تذهب بكريم إلى تعليم الكونغوفو كما طلب منها في بداية أحداث الحلقة، وتضع حبيبة في مكان استضافة لبضع ساعات في اليوم، حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وفي أثناء تواجد سلمى مع حبيبة وكريم خارج المنزل، تستغل فريدة الفرصة لتذهب خارج المنزل مصطحبة دراجتها الخاصة دون علم عمّتها.

وتتوالى الأحداث مع سلمى لتجد صعوبة في ممارسة حياتها الطبيعية وطقوس عملها، خاصة بعد الوضع الجديد الذي تعيشه مع أبناء شقيقها بعد وفاته، لتجد أنّ تربية الأطفال ومسؤوليتهم أكبر من تحملّها.

وتنتهي أحداث الحلقة بعودة سلمى وحبيبة وكريم إلى المنزل، لتجد فريدة ليست في غرفتها، تاركة لها رسالة على هاتفها المحمول أنّها سافرت إلى الإسكندرية لتنهار الأولى في البكاء.

مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر

وحكاية أول السطر، هي الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا الذي عرض منه 7 حكايات حتى الآن، هي بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض و"ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

وتدور أحداث الحكاية الثامنة "أول السطر" حول شخصية امرأة عزباء تُجسدها الفنانة "درة"، تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة التربية لهم.