ياسر يعرض على سلمى العودة في الحلقة 3 من مسلسل "إلا أنا.. أول السطر"

حققت الحلقة الأخيرة من مسلسل "إلا أنا"، حكاية "أول السطر" نجاحا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحلقة الأولى والثانية التي تناولت وفاة شقيق سلمى حزنًا على زوجته.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية "أول السطر" مسلسل "إلا أنا" باختفاء كريم ابن شقيق سلمى، وبعد انهيار سلمى وفريدة شقيقة كريم، وجدته خارج المنزل، وهو في حالة انهيار بسبب خوفه من الموت بعد موت والديه، فحاولت تهدئته.

وتتحدث فريدة مع أخيها كريم عن رغبتها في العودة لبيت والديها في الإسكندرية وترك منزل عمتهما، لكنه يرفض، وعلى الجانب الآخر تتفق مع شقيقتها الصغرى حبيبة على تكوين حزب ضد عمتها سلمى.

تحاول سلمى عمة الأبناء في التقرب من أبناء شقيقها، قدر الإمكان، ويحاول صديقها ياسر التقرب منها ويعرض المساعدة في تربية أبناء شقيقها، والعودة لعلاقتهما العاطفية معًا، لكنها ترفض بسبب مسؤولية الأبناء، وتنصحها صديقتها بالقبول.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر

ويعرض مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة DMC، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، كما يتم عرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

ويذكر أن حكاية أول السطر، هي الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا الذي عرض منه 7 حكايات أخرى، هي بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض و"ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.