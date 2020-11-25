الأرصاد توضح المناطق المتأثرة بالأمطار وتوجه نصيحة: البسوا شتوي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه بداية من الساعات الأولى اليوم، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار فجرًا على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتزداد حدة الأمطار خلال النهار مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، تشمل الدلتا بأكملها والقاهرة ظهرًا، ومناطق من شمال الصعيد، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أكثر المناطق التي تتعرض للأمطار على مستوى الجمهورية والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 25 نوفمبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

أما القاهرة الكبرى، تشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا".

الخميس 26 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، من الوجه البحري ومدن القناة: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

كما تشهد القاهرة الكبرى تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الجمعة 27 نوفمبر

ويتوقع الخبراء أن يشهد يوم الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

فيما تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

السبت 28 نوفمبر

وتشهد السواحل الشمالية يوم السبت، تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق: "الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح"، فيما يشهد شمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

نصائح الأرصاد للمواطنين في الطقس السيء

ونصحت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، القيادة بهدوء في أوقات الأمطار الغزيرة، كما يجب على جميع المواطنين الابتعاد تمامًا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تجنبًا للصعق الكهربائي، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة وينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة كبار السن، لأنّ الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء.