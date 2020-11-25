الجيزة: الدراسة تعمل اليوم بجميع الإدارات التعليمية بصورة طبيعية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة إن الدراسة اليوم بجميع الإدارات التعليمية تعمل طبيعية نافيا وجود قرار بتعطيل الدراسة.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنه إلى الآن لم يرد أية إخطار بتوقفها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية تضرب بعض المناطق والمحافظات خلال الفترة الراهنة وعلى كل الجهات صاحبة الشأن أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي طارئ من أمطار وسيول وتقلبات.

وانتشرت معدات وسيارات الشفط في الجيزة بالمحاورالرئيسية ومطالع الكباري وعند الأنفاق وأعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار تحسبا لأي ظرف طارئ أو تكدس لمياه الأمطار.

وطالبت محافظة الجيزة المواطنين باتباع التعليمات والإرشادات الآتية في حال التعرض لموجة من الطقس السيء:

- التنبية على كل المواطنين بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وكذلك أعمدة الإنارة حرصا على حياة المواطنين.

- في حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- في حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادي أية أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الأمطار الشديدة.

- للإبلاغ عن أي طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أيه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الأرقام الآتية: "35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 أو الخط الساخن 114".