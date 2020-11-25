محافظ الفيوم: التصويت في القرى أعلى من الحضر

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن التصويت يكون نسبته أعلى في المساء عن الصباح في الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء المواطنين من مصالحهم وأعمالهم، لافتا إلى تصدر السيدات المشهد الانتخابي وارتفاع ملحوظ في نسب التصويت في القرى عن المدن.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن سبب زيادة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 في القرى عنها في المدن والحضر يرجع إلى أنه موجود موروث شعبي قديم بأن عضو مجلس النواب ممثل لصوت الأهالي والعائلات في القرى ويوصل صوتهم إلى السلطة التنفيذية وينقل لها المشاريع التي يتمنوا تنفيذها والفرص العمل التي يريدوها وهذا كان واضحا في الحضور اليوم وأمس.

وأوضح أن مدنية الفيوم الرئيسية عاصمة المحافظة انتهت منذ الجولة الأولى وتم الحسم وظهر الشخص الفائز لكن تبقت 5 مدن أخرى شهدت إقبالا واسعا، وكان المشهد إيجابي وتواجد خلاله شرائح عمرية كثيرة ولكن الصدارة كالعادة كانت لعظيمات مصر السيدات اللائي حرصن على التواجد للتصويت في لجان الاقتراع في الجولة الثانية للإعادة من المرحلة الأولى كما تواجد في المرحلة الأولى من قبل، ويحق لـ 2 مليون شخص و9 آلاف التصويت في محافظة الفيوم في جولة الإعادة التي شملت 3 دوائر انتخابية على 7 مقاعدة مخصصة للمقاعد الفردية.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.