تعقيم ديوان عام محافظة الفيوم بعد تسجيل حالات "كورونا"

كشف محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، في تصريحات لـ"الوطن" قبل قليل، أنه يجري الآن تعقيم مبنى ديوان عام المحافظة بالكامل، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس "كورونا"، بين موظفين في الديوان العام.

وأوضح المتحدث باسم محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، أن الموظفين الذين تبين إصابتهم بالفيروس المستجد، يعملون في مكتب شبكات المرافق، ويقع في المبنى الذي يضم مكتب السكرتير العام، وليس في المبنى الذي يضم مكتب المحافظ.

وأضاف "التوني"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجري تعقيم المبنى بالكامل الآن، بالإضافة إلى تعقيم المبنى الموجود به مكتب المحافظ، مشيراً إلى أن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتورة أميمة عباس، وجهت فرق إدارة الطب الوقائي بسرعة تتبع "الفيروس"، من خلال فحص المخالطين لحالات الإصابة المسجلة، للتأكد مما إذا كانت هناك إصابات أخرى من عدمه، وأكد أنه لم يتم، حتى الآن، اتخاذ قرار بشأن مكان عزل المصابين.