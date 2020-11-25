احتفالات ضخمة بإسنا عقب إعلان فوز المرشح باهي أمين في جنوب الأقصر

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة مركز إسنا، وكشفت عن فوز المرشح باهي أمين مسعود، بعضوية المجلس عن الدورة الجديدة، وذلك عقب حصوله على 58 ألف و860 صوت بينما حصل المرشح تقادم العمدة 39 ألف و400 صوت.

وأطلق أنصار المرشح باهي، احتفالات صاخبة في الشوارع أمام الجنة المعلنة بإسنا، عبر تجمعات ضخمة للاحتفال بفوز مرشحهم بمقعد البرلمان المصري.

وكان كشف بيان إحصائي منذ قليل، للجنة الفرعية رقم 12 الزينية، شمال مدينة الأقصر، تابعة لدائرة قسم الأقصر، عن حصول المرشح بهاء أبو الحمد على 420 صوت مقابل حصول عبد الرحمن بشاري على 258 صوت وحصل أبو الحمد 433 مقابل حصول عبد الرحمن بشاري 276 صوت.

وشهدت الدائرة الثانية التابعة لمركز ومدينة إسنا الإدلاء بـ 101 ألف و150 صوت، بينما أوضحت اللجنة أعداد الأصوات في كل قرى إسنا كالتالي:

الدير 23123 صوت

الحلة 10384 صوت

الشغب 7759 صوت

الكيمان 14476 صوت

آصفون 13071 صوت

النجوع 8050 صوت

توماس 4031 صوت

النمسا 6191 صوت

كومير 7098 صوت

البندر 10569 صوت

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأخير من المرحلة الأولى لإعادة انتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار اليوم وأمس الثلاثاء.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأخير للتصويت بإعادة انتخابات مجلس النواب، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى، سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها، الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وشهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالأقصر وسط إجراءات أمينة مشددة وحرص رجال الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين سواء لكبار السن أو السيدات أو ذوي القدرات الخاصة.

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من مدارس مراكز القرنة وأرمنت وإسنا، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت قوات الأمن جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.