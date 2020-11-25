قومي المرأة: الدستور حقق أحلام الكثيرات بالمشاركة السياسية

قالت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن المرأة المصرية شاركت بشكل جيد وإيجابية كبيرة في جولات الانتخابات البرلمانية 2020 لأنها وجدت بحكم الدستور حقوق كثيرة حلمت بها على فترات وسنين طويلة فالدستور بعد التعديلات التي تمت عيله سمح لها بأن تتواجد في الانتخابات البرلمانية بنسبة 25%.

وأضافت "محمود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن مجلس الشيوخ وفقا للدستور يؤيد وجود المرأة فيه بحصة تبلغ 10% فيما فوق ولم يحدد نسبة معينة كحد أقصى ونتمنى أن يبلغ وجود المرأة في مجالس الشيوخ المقبلة بنسبة 15% أو 20% فالمرأة تطمح فيها تحقيق تواجد أكثر وأكبر في الحياة السياسية.

وانتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وكانت حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 23 و24 نوفمبر، لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.