الغنيمي والدسوقي وعبدالمجيد يتقدمون بالرمل في الإسكندرية

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثانية "الرمل" في الإسكندرية بعد فرز أصوات الناخبين بكل اللجان الفرعية.

ويحق لـ 704 آلاف و146 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الدائرة الثانية، حضر منهم 52 ألف و57 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 44 ألف و280 صوتا والباطل 7777 صوتا.

حصل المرشح عمر الغنيمي "مستقل" على 29 ألف و985 صوتا، يليه أحمد عبد المجيد "مستقبل وطن" بـ 26 ألف و597 صوتا، وعلي الدسوقي "مستقبل وطن" بـ 26 ألف و100 صوتا، ليفوزا بالمقاعد الثلاث المخصصة للدائرة.

فيما حصلت إلهام المنشاوي على 17 ألف و707 أصواتا، ومحمود عسكر على 14 ألف و251 صوتا، وعفيفي كامل على 18 ألف و200 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات بالإسكندرية 3 ملايين و813 ألف و072 ناخبا، موزعين على 331 مقرا انتخابيا و1083 لجنة فرعية على مستوى دوائر المحافظة.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".