"من مصر" يحتفل بعيد ميلاد صبري فواز.. "باخد رأي ولادي دايما"

احتفلت أسرة برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" بعيد ميلاد الفنان صبري فواز وقدمت الإعلامية ريهام إبراهيم التهاني لفواز وطلبت منه تقطيع "تورتة" عيد ميلاده هدية البرنامج.

وحكى الفنان صبري فواز عن بعض الأدوار التي قدمها مشيرًا إلى أنه يحرص على أن تكون أدوار الشرير التي يقدمها فيها لمحة إنسانية مضيفًا: "لما بعمل دور شرير بعمل فيه لمحة إنسانية ولما عملت دور العم الظالم اللي تعدي على حقوق الناس جت لي رسايل من بنات بيقولوا ان اعمامنا عملوا معانا كده"، وأشادوا بأدائه للدور باحترافية واتقان.

وكشف فواز عن سبب اتقانه للأدوار التي يقدمها قائلًا: "جزء كبير من المكتوب ومن توجيهات المخرج وأنا كصبري أدعبس وأدور على الدور يعني مثلا لما يكون طماع في حقوق أولاد أخوه وبناء عليه هيكون جلدة وبخيل والطماع لما يحب يعمل فيها كريم ويجيب بوكيه ورد هيقول بوكيه الورد ده كلفني مبلغ كذا".

وتذكر فواز مشاركة الفنانة الراحلة شويكار معهم في فيلم "كلمني شكرًا": "كانت شويكار تحكي لنا مواقف قديمة عن زمان وكانت بتضحكنا وتقولنا كلام بالفرنساوي وكانت جميلة وحضورها حلو وكانت فرحانة وسطنا وكنا فرحنين بيها وبنحبها كلنا".

وتحدث صبري فواز عن فيلم "دكان شحاته" وعلق على آداء الفنانة هيفاء وهبي، قائلًا: "كان آداء كويس وكانت بتستجيب لملاحظات المخرج عشان كده كانت بتتطور".

وكشف فواز كواليس دوره في مسلسل "بين السرايات": "قعدت كتير مش لاقي محروس ولقيت انه قافل على نفسه وعنده تهتهة والشخص الضعيف ده بيجي له لحظة ويتحول وبدأ يبقى بني أدم تاني لما ضرب مراته ثم اخوه وواجه الدنيا كلها".

وعن علاقته بأبنائه قال صبري فواز: "باخد رأي عيالي ابني الكبير مروان في الجامعة وسما في ستة ابتدائي وبيقولوا رأيهم طول الوقت وبهتم برأي مروان تحديدا لأنه قارئ ومطلع ولما بيقول رأيه كجيل بهتم بيه لكن سما بتناكفني وابني اللي عرفني على عالم الموسيقي وعن طريقه بقا فيه تواصل مع اللي بيحصل حواليا".