تقدم أبو الخير وأبو ستيت بدائرة البلينا في سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا نتائج الدائرة؛ حيث أظهرت النتائج تفوق محمود حمدي أبو الخير مرشح حزب "مستقبل وطن"، ونور أبو ستيت مرشح حزب "مستقبل وطن".

وحصل محمود أبو الخير على 44730 صوتا، بينما حصل نور أبو ستيت على 32085 صوتا، كما حصل حمدي شاهين على 29530 صوتا، بينما حصل يوسف أبو حمودي على 31793 صوتا.