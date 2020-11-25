تقدم "قورة" بفارق كبير بدار السلام في سوهاج

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام بسوهاج، نتائج الفرز للدائرة، واظهرت النتائج تقدم أحمد عبدالسلام قورة مرشح حزب "حماة الوطن" بفارق كبير على منافسه جابر الطويقي، مرشح حزب "مستقبل وطن".

وجاءت نتائج الدائرة كالتالي:

عدد المقيدين في اللجان الفرعية في الدائرة الثامنة بمركز شرطة دارالسلام 256885 ناخبا وناخبة.

وعدد الذين أدلوا بأصوتهم في الدائرة 62 ألف 453 ناخبا والأصوات الباطلة 3529 وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 58924 صوتا.

وحصل جابر أحمد الطويقي على 23313 صوتا، وأحمد عبدالسلام صديق قورة على 35611 صوتا.