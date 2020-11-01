4 نواب يحتفظون بمقاعدهم في الفيوم و7 بالإعادة و3 خارج البرلمان

الخبرة والثقل السياسي والوجود على أرض الواقع بين المواطنين، ثلاثة عوامل كان لها دور في حسم المنافسة على الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سواء على المقاعد الفردية في 4 دوائر بمحافظة الفيوم، أو القائمة، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الانتخابات في المحافظة، التي كانت ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وحافظ 4 نواب على مقاعدهم في مجلس النواب، سواء عن طريق خوض الانتخابات بنظام الفردي أو عبر القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث فازت "ياسمين أبوطالب" بمقعدها للدورة الثانية على التوالي ضمن القائمة، فيما انضم النائبان "عماد سعد حمودة"، و"يوسف الشاذلي" إلى القائمة الوطنية، حيث كان الأول عضو مجلس النواب عن بندر الفيوم، والثاني نائباً عن دائرة أبشواي، كما حافظ النائب "سيد سلطان" على مقعده، من خلال خوض الانتخابات بنظام الفردي، للدورة الثانية على التوالي، عن الدائرة الأولى بمركز ومدينة الفيوم.

ويخوض 7 نواب جولة الإعادة، من بينهم 3 في الدائرة الثانية، وهم: "ياسر سلومة"، الذي يخوض الانتخابات مستقلاً، و"كامل فيصل"، عن حزب "مستقبل وطن"، و"كمال أبوجليل"، من حزب "مستقبل وطن" أيضاً، كما يخوض 3 نواب آخرين الإعادة في الدائرة الثالثة، ومقرها مركزا طامية وسنورس، وهم "أحمد مصطفى عبدالواحد"، من حزب "حماة الوطن"، و"محسن أبوسمنة"، من حزب "مستقبل وطن"، و"منجود الهواري"، من حزب "الشعب الجمهوري".

كما خسر 3 نواب مقاعدهم في الانتخابات البرلمانية، وخرجوا من السباق مبكراً على غير المتوقع، حيث خسر "أشرف عزيز"، مقعده في الدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة الفيوم، كما خسر "ممدوح الحسيني" مقعده في الدائرة الثالثة، ومقرها مركزا سنورس وطامية، وكذلك خسر "ربيع أبولطعة" مقعده في الدائرة الرابعة، ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، بفارق أصوات كبير عن منافسيه، وفشل في الوصول للإعادة على غير المتوقع.