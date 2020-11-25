تقدم مبارك وعواجة بدائرة مركز سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، النتائج غير النهائية للدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة سوهاج.

وأعلنت اللجنة تفوق حاتم مبارك مستقل بعدد أصوات 46560 صوتا، وأحمد عواجة مستقل بعدد أصوات 46509، بينما حصل منافسيهما محمد فقير مرشح حزب مستقبل وطن، على صوت 39890 صوتا، حازم حمادي على 39805 صوتا.

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج وتضم مركزي سوهاج وجزيرة شندويل تنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فيها 4 مرشحين على مقعدين.