فوز "الدرجلي" و"جودة" بجولة الإعادة بانتخابات النواب بالبدرشين

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب، عن فوز عماد الدين عبدالتواب الدرجلي مرشح حزب مستقبل وطن، وحازم جودة مرشح مستقبل وطن، بجولة الإعادة بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، حيث وصل عدد الناخبين 145 ألف و30 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 6685 صوتا، أما الأصوات الصحيحة جاءت 138 ألفا و345 صوتا.

وأكدت اللجنة العامة على حصول عماد الدرجلي على 74 ألف و786 صوتا، فيما حصل حازم جودة على 92 ألفا و808 صوتا، وعبدالمعز الحفني على 57 ألف و270 صوتا، وعماد أحمد على 51 ألفا و826 صوتا.

وشهدت مدينة البدرشين فرحة عارمة من قبل أنصار مرشحي حزب مستقبل وطن، بعد فوزهم بالمقعدين الباقيين في الدائرة الثالثة بالبدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، مرتدين الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أن جولة الإعادة شهدت صراعاً شرسا بين 4 مرشحين للفوز بمقعدين، موضحاً أن نادر الخبيري حصل على المقعد الأول من الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.

وعبر عماد الدرجلى عن فرحته بعد فوزه في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة بمدينتى البدرشين والعياط، مقدما الشكر لكل أهالى البدرشين والعياط على ثقاتهم الغالية ومنحهم أصواتهم، مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ جميع مطالب أهالى الدائرة المشروعة.