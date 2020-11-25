تقدم "كعربان" بدائرة المنشأة في سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامية ومقرها مركز المنشأة نتائج الدائرة؛ حيث أظهرت النتائج تفوق عاطف عثمان كعربان، مرشح مستقل.

وحصل عاطف عثمان كعربان على 36 ألف صوت بينما حصل منافسة إسماعيل مظهر أبو كريشة على 28180 صوتا.

وبلغ عدد الناخبين في الدائرة 257681 ناخبا وناخبة، حضر منهم 66923 ناخبا، والأصوات الباطلة بلغت 2027 صوتا، والصحيح 64896 صوتا.

جدير بالذكر أن الدائرة مخصص لها نقعد واحد فقط.