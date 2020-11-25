تقدم ثلاثي "مستقبل وطن" في الدائرة الأولى بالمنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية التي أعلنتها اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في "جولة الإعادة"، بالدائرة الأولى بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، والتي تنافس فيها 6 مرشحين بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن، و3 مستقلين، عن حصول: أشرف أحمد عبدالعزيز حسانين، مستقبل وطن، على 70941 صوتا، علي فهمي إسماعيل بدوي، مستقبل وطن، على 64813 صوتا، عثمان المنتصر عبدالرحمن، مستقبل وطن، على 58968 صوتا، سيد عبدالوهاب أبو بريدعة، مستقل، على 48509 صوتا، أندرو سامي محروس، مستقل، على 41867 صوتا، وخالد محمد حسن، مستقل، على 39951 صوتا.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بالدائرة 664470، ومن أدلوا بأصواتهم 115751، والأصوات الباطلة 7401، والصحيحة 108350 صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت على مدار يومين داخل 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 ملايين و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.