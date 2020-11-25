تقدم سالم وعباس وخليفة بدائرة طهطا في سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا بسوهاج، وتضم "طهطا، طما، جهينة" نتائج الدائرة حيث أظهرت النتائج تفوق مصطفى سالم، نشأت فؤاد عباس، وإبراهيم خليفة.

وحصل مصطفى سالم مرشح حزب مستقبل وطن على 90718 صوتا، بينما حصل إبراهيم خليفة، مرشح حزب مستقبل وطن على 72315 صوتا بينما حصل نشأت فؤاد عباس مرشح حزب الشعب الجمهوري على 65089 صوتا.

وحصل إيهاب أبوعقيل على 58288 صوتا، ومصطفى أبو دومة على 53288 صوتا، وصلاح شوقي عقيل، 50563 صوتا.