تفاصيل أول أغنية لـ هنادي مهنا.. أهدتها لزوجها في حفل الزفاف

نشر الملحن مدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية "أول كلام"، التي تعد أول تجربة غنائية للفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا.

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وشارك والدها في العزف على آلة البيانو، وميكس و ماستر خالد رؤوف، ومن إخراج المصور أحمد راغب.

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وسبق أن أهدت "هنادي" "أول كلام" لزوجها الفنان خالد صالح خلال زفافهما، الذي عقد في 6 نوفمبر الجاري داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

تفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا

وتحدث مصمم الأفراح أحمد ياسين عن تحضيرات حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قائلا لـ"الوطن": "شغالين على تجهيزات الفرح من شهر يوليو اللي فات".

وأوضح "ياسين"، أن "هنادي" اختارت الورود متعددة الألوان لتجميل قاعة زفافها، ما استدعى سفر مصمم الأفراح إلى الخارج لشراء كمية كبيرة منها، "أخدت وقت كبير علشان أنسق الألوان مع بعض، علشان يبقى شيك ومش أوفر".

اختار "ياسين" كراسي وطاولات ذهبية، تتناسب مع الزهور، ما يعطي شعورا بالرقي والفخامة، في ظل متابعة العروس تجهيزات الزفاف لحظة بلحظة.

وأطلت العروس بفستان زفاف طويل، تكسوه ورود بيضاء صغيرة الحجم، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، الذي تحدث لـ"الوطن" عن تفاصيل تصميمه قائلا: "اشتغلت عليه من شهر إبريل اللي فات علشان يجهز في نوفمبر"، لافتا إلى أنه مزيد بما يتجاوز الـ40 ألف وردة