"ملك ونشأت وتوحيد" يحصدون أعلى الأصوات في الدائرة الثانية بالمنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية التي أعلنتها اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائرة الثانية بمركزي سمالوط ومطاي في شمال محافظة المنيا، والتي تنافس فيها 6 مرشحين بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن على 3 مقاعد.

حصول كل من: مجدي ملك مكسيموس، مستقبل وطن، على 87134 صوتا، محمد نشأت محمد حسن، مستقبل وطن، على 103704 أصوات، علاء الدين فيصل مهني مكادي، الإصلاح والتنميه، على 65599 صوتا، اللواء سامي سنوسي أحمد، الشعب الجمهوري، 69643 صوتا، توحيد تامر علي محمد، مستقبل وطن، على 84249 صوتا، الدكتور سمير رشاد أبو طالب، حماة الوطن، على 54884 صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت على مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.