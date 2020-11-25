"الجمهوري والوفد ومستقبل وطن" يحصدون أعلى الأصوات في مغاغة

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية التي أعلنتها اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائرة الثالثة وتضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوة، في شمال محافظة المنيا، والتي تنافس فيها 8 مرشحين على 4 مقاعد، وجميعهم يمثلون أحزاب سياسية ما عدا مرشح واحد مستقل.

حصول كل من: إيهاب عبدالعظيم جابر، الوفد الجديد، على 87814 صوتا، أحمد عبدالمحسن حتة، الشعب الجمهوري، على 86958 صوتا، سعودي عبدالرحمن عبدالغفار، مستقبل وطن، على 80578 صوتا، مصطفى خالد فتح الباب، الشعب الجمهوري، على 82953 صوتا، محمد بدوي محمود، حماة الوطن، على 55521 صوتا، حسين حسني غيتة، المصري الديمقراطي، على 60133 صوتا، عبدالوهاب مكرم عبداللطيف، الإصلاح والتنمية، على 58437 صوتا، وحمادة محمد محمد حلبي، مستقل، على 59774 صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 ملايين و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.