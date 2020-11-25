عبدالمنعم وأبو زيد يحصدون أعلى أصوات في دائرة أبوقرقاص بالمنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية التي أعلنتها اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائرة الرابعة وتضم مركز وبندر أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، والتي تنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين وجميعهم مستقلين.

حصول كل من: حسام محمود أحمد وشهرته حسام أبو زيد، على 45644 صوتا، أحمد محمد عبدالمنعم، على 62208 أصوات، محمد نايف محمد طلب، على 42032 صوتا، وهيثم سامح نجيب برسوم، على 37340 صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.