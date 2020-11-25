"عبدالستار وأبو زيد ومحمود" أعلى الأصوات في دائرة ملوي

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية التي أعلنتها اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، بالدائرة الخامسة بمركز وبندر ملوي، في جنوب محافظة المنيا، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد.

حصول كل من: هيلا سيلاسي غني ميخائيل، الشعب الجمهوري، على 41843 صوتا، رياض عبدالستار حسن، مستقبل وطن، على 47584 صوتا، محمد عبدالحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، 66634 صوتا، محمد عامر حلمي، الإصلاح والتنمية، على 36815 صوتا، حازم محمد عبدالهادي، مستقل، 44429 صوتا، محمد مصطفى محمود، مستقل، على 45291 صوتا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائره الخامسة (574035) ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم (10608)، والأصوات الباطله (6460)، والصحيحه (94198) صوتا.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.