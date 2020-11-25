 غدا.. جامعة القاهرة تستضيف وزير الشباب في ندوة لمبادرة "لا للتعصب"

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في العاشرة صباح غد الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن سلسلة ندوات مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، وذلك بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والطلاب.

تأتي الندوة في إطار دعم جامعة القاهرة لمبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لدعوة الشباب إلى نبذ التعصب والكراهية.

الخشت: حوار مفتوح بين الأساتذة والطلاب وضيوف الجامعة حول قضايا الساعة

وتبدأ الفعاليات بفقرة فنية لكورال وزارة الشباب والرياضة أمام مبنى القبة، يليها عزف السلام الجمهوري بقاعة الاحتفالات الكبرى، كما يقدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة فقرة فنية، يليها كلمات كل من: الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنتهي فعاليات اليوم بحوار مفتوح بين الأساتذة والطلاب مع ضيوف الجامعة حول أهم قضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

وواصلت جامعة القاهرة، من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني، إعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة "Blackboard"، والاستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، حيث انتهت الجامعة من إعداد فيديوهات توضح للطلاب كيفية عملهم داخل مجموعات، ومعرفة نسبة حضورهم داخل كل مقرر دراسي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ الهدف من استمرار الجامعة في إطلاق ونشر الفيديوهات التعليمية هو تدريب الطلاب على إجادة التعلم عن بُعد وكيفية التعامل مع المنصة الذكية للجامعة، مضيفًا أنَّ مركز الخدمات المعرفية قد أطلق فيديو يوضح للطلاب كيفية العمل داخل مجموعات في كل مقرر من المقررات الدراسية حيث يمكن لأستاذ المادة السماح للطلاب بالتفاعل في المحاضرة والمشروعات ومشاركة الملفات داخل المجموعات الخاصة بهم من خلال لوحة المجموعات "My Groups" والتي تتضمن عدة روابط مباشرة للمجموعات الخاصة بكل طالب، كما يوضح الفيديو أيضًا مجموعة الأدوات التي يتيحها أستاذ المادة للطلاب لكي يستخدموها داخل المجموعات الخاصة بهم.

وأوضح الخشت، أنَّ الجامعة قد أعدّت أيضًا فيديو يشرح للطلاب كيفية التعرف على نسبة حضورهم في المقرر الدراسي حيث يمكنهم مشاهدة نسبة الحضور الإجمالي والسجلات التفصيلية الخاصة بهم داخل المقرر الدراسي، إضافة إلى عرض تفاصيل كل اجتماعات المقرر الدراسي وملخصها وعددها.