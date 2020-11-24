عاجل.. تعطيل الدراسة غدا في جامعة ومدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والحضانات، ومنح الموظفات المعيلات لأطفال في سن الحضانة إجازة، بعد ورود توقعات الأرصاد الجوية التي تنبأت بهطول أمطار على المحافظة.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة بالجامعة غدًا، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى تناول حالة الطقس المتوقعة للغد، وتوقع عدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب والطالبات فى جميع كليات الجامعة.

ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى الإستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ليومي الأربعاء والخميس، والإستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضى وتفادى جميع السلبيات.

وطالب بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنياً للعمل بكل موقع، ووضع جميع المعدات على أهبة الإستعداد ومعالجة جميع نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح، كما وجه إلى تطهير الوديان وإزالة جميع الحشائش التي تعوق مسار المياه ومتابعة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل وإسماعيل وأم لشطان، وذلك بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد جميع المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها.