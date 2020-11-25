عاجل.. البحوث الفلكية: زلزال بالقرب من الإسكندرية ومرسى مطروح

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم والعالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت مساء أمس الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية موضحا أن الأولى كانت في الساعة 41؛ 24 : 11 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 33.9763° شمالا، وخط الطول: 25.9853° شرقا وتبعد نحو 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح، بعمق 13 كم.

وبشأن الهزة الأرضية الثانية، أوضح القاضي، أنها حدثت صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، الساعة 20 :18: 12 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريخت، خط العرض: 32.7985° شمالا، وخط الطول: 29.9228° شرقا، وبعد نحو 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، بعمق: 23 كم.

وأكد القاضي أنه لم يرد للمعهد حتى تاريخه أي شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين.