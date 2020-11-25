الطفل مرشد لمنطقته.. منفذو حملة "سياحة الكارتون": هيحفظوا آثار بلدهم

مقاطع فيديو ذات ألوان جذابة تتضمن معلومات توعوية مستهدفة الأطفال لرفع وعيهم بآثار وتاريخ حضارتنا المصرية، الشخصيات الكرتونية والرسوم المتحركة هي العامل الأساسي للجذب، حوارات بلغة مبسطة تدور بين أبطال الفيديو لتوصيل المعلومات التاريخية تصل مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة السياحة المصرية إلى أذهان الأطفال فيتحقق الهدف المرجو من المبادرة الجديدة التي عكف على تنفيذها وتصميم أشكالها فريق متخصص في تحويل المحتوى العلمي والمعلومات إلى مقاطع فيديو باستخدام فن الأنيميشن والجرافيك.

"الوطن" حاورت عددا من فريق شركة UMAMI للتطوير والتعليم الإلكتروني، للتعرف على دورهم في تنفيذ مقاطع فيديو الحملة التوعوية الجديدة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية على موقعها الرسمي، لتعريف الأطفال بتاريخ وآثار مصر.

الدكتور أحمد غنيم، مؤسس مساهم في شركة "أومامي" للتعليم عن بعد، والمنفذة للحملة التوعوية، أكد في بداية حديثه لـ"الوطن"، أن الفكرة الأساسية للحملة تتمثل في أن يصبح كل طفل مرشدًا سياحيًا لبلده في منطقته من خلال تعريفه جيدا بآثار بلده أولا، وهو ما اتضح في الحوار الذي جاء في مقاطع الفيديو على لسان الشخصية الكرتونية "شيري" مع والدها وأصدقائها حول تاريخ الآثار المصرية.

تم استخدام تقنية "جوجل إرث" لتصوير محتوى المعابد الفرعونية من الداخل

بطريقة "microlearning" أو التعليم المصغر، تم تنفيذ مقاطع الفيديو التي يعرضها الموقع الرسمي لوزارة السياحة المصرية، مدة الواحد منهم لا تتجاز دقيقة ونصف لتوصيل معلومات مختصرة عن الآثار المصرية للأطفال، خاصة في ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة في الآونة الأخيرة، وبحسب وصف الدكتور أحمد غنيم، تم استخدام تقنية "جوجل إرث" لتصوير محتوى المعابد الفرعونية من الداخل بطريقة 3D حتى يتمكن الأطفال من رؤيتها كأنها في الواقع، بالإضافة لاستخدام الأنيميشن لتحقيق المزيد من عناصر الجذب البصري.

شرح كامل لمعركة قادش التي وقعت بين قوات الملك رمسيس الثاني ملك مصر، والحيثيين، وتعريف بظاهرة "تعامد الشمس" على تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وغيرها من المعلومات الأثرية تتضمنها مقاطع فيديو الحملة التوعوية، وبحسب رواية الدكتور حاتم عسكر مؤسس مساهم في شركة "أومامي" المنفذة لمقاطع الفيديو، المحتوى مترجم باللغة الإنجليزية ليصبح متاحا للأطفال في دول الخارج، تمت مراجعة محتواها وترجمتها بعناية من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

مقاطع الفيديو متاحة على الموقع الرسمي للوزارة وصفحات السوشيال ميديا

محتوى مقاطع الفيديو متاح على الموقع الرسمي للوزارة وحسابات السوشيال ميديا ويتم بثها بشكل دوري من خلال النشرة الشهرية الخاصة بوزارة السياحة، بحسب تصريح الدكتور أحمد سيف، مؤسس مساهم في شركة "أومامي".

تم تصميم المحتوى التعليمي بواسطة روان السيد، وأجرى التعليق الصوتي الخاص بمقاطع الفيديو مارينا بخيت، فيما جسدت لوسيندا هاني التعليق الصوتي الخاص بالشخصية الكرتونية "شيري" بطلة مقاطع الفيديو، كل ذلك تحت إشراف المهندس إبراهيم أسعد مدير المشروع، بدعم من الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة.