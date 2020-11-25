شركات السياحة: فرص إلغاء العمرة بسبب موجة كورونا الثانية ضعيفة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وإمكانية ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس بالمملكة العربية السعودية فإن المملكة قد تصدر ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لمن يؤدي العمرة هذا العام.

وأضاف لـ"الوطن" أن السعودية ستصدر الضوابط المنظمة للمرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة بداية شهر يناير المقبل ومن الممكن أن تشمل تلك الضوابط الإجراءات الجديدة حال زادت الإصابات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقلل الغمري من فرص إلغاء موسم العمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من كورونا، متابعا: "السعودية وضعت ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية صارمة بالنسبة لأداء العمرة سواء لمواطنيها والمقيمين بها أو للقادمين من الخارج ويمكنها تشديدها حال ارتفاع الإصابات بكورونا"، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة لإلغاء موسم العمرة هذا العام هو تحول الفيروس - لاقدرالله - إلى وباء.

وأشار إلى أن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة لن تصدر قبل شهر يناير المقبل وبعد أن تكون المملكة العربية السعودية أصدرت ضوابط المرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية سيكون لها دور كبير في وضع الضوابط وتحديد الفئات المسموح لها بأداء العمرة هذا العام، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية تتطلع لصدور الضوابط حتى تبدأ في طرح أسعار البرامج للمواطنين، لافتا إلى أن جميع الإعلانات التي تصدر عبر صفحات "فيس بوك" عن برامج العمرة وأسعارها "مضللة".

وأوضح الغمري المعتمرين المصريين لن يؤدوا العمرة حتى نهاية العام الجاري، نظرًا لعدم صدور ضوابط العمرة المصرية حتى الآن، علاوة عن أن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وغيرها من الإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم ستأخذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما يستحيل معه أن يؤدي المصريون المناسك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، والتى بدأت يوم 1 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.