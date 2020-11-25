شقيق عماد حمدي التوأم.. مشروع فنان بدأ أمام أم كلثوم ولم يكتمل

يعد الفنان عماد حمدي واحدًا من نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية، ومن كبار الفنانين في مصر والوطن العربي، حيث قدم خلال مشواره الفني ما يقارب من 300 عمل فني، ما بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعية.

وولد الفنان عماد حمدي في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر عام 1909 بصعيد مصر، وبعد انتقاله للقاهرة تعلم فنون الإلقاء على يد الفنان عبد الوارث عسر، ونجح "عماد" طوال مشواره الفني في تجسيد العديد من الأدوار بدءً من الشاب الوسيم أمام نجمات السينما وصولًا لأدوار الأب.

واعتبر كثيرون أن بداية الفنان عماد حمدي الفنية كانت في عام 1942 أمام كوكب الشرق أم كلثوم بفيلم "عايدة" ولكن ذلك غير حقيقي، فمن قام ببطولة الفيلم هو شقيقه التوأم عبد الرحمن حمدي، وكانت مشاركته بالفيلم هو التجربة الوحيدة له في التمثيل وانتقل بعدها للعمل في السلك الدبلوماسي.

وجاء فيلم "عايدة" من تأليف عبد الوارث عسر، وسيناريو وحوار فتحي نشاطي، ومن إخراج أحمد بدرخان، وشارك في بطولته أم كلثوم، وإبراهيم حمودة، وسليمان نجيب، وعباس فارس.

وبعد مرور ثلاثة سنوات، وتحديدًا عام 1945 كانت بداية عماد حمدي الفنية وانطلاقه بالسينما المصرية في فيلم "السوق السوداء" من تأليف وإخراج كامل التلمساني، وشارك في بطولة الفيلم عقيلة راتب، وزكي رستم، وعبد الفتاح القصري، ومحمد توفيق، وثريا حلمي، والسيد بدير.

ورحل عن عالمنا الفنان عماد حمدي عام 1984 عن عمر ناهز 74 سنة، وظل يعمل بالسينما حتى آخر أيامه، وكانت آخر الأفلام السينمائية التي شارك بها فيلم "أشياء ضد القانون" من بطولة محمود ياسين، ومديحة كامل، وسعيد صالح، والفيلم مأخوذ عن رواية الأديب الروسي تولستوي، وكتب السيناريو والحوار له مصطفى محرم، ومن إخراج أحمد ياسين.