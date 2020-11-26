الأحد القادم.. حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية بمسرح الجمهورية

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبدالغنى، وذلك فى السابعة مساء الأحد المقبل 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية.

وصرح بذلك الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، وأضاف أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وأكد أنه تقدم للمسابقة هذا العام 300 متسابق "من مختلف محافظات مصر منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد ، السويس، الفيوم، الشرقية، المنصورة، قنا، المنيا، سوهاج، الأقصر، الغربية، القليوبية، مطروح، جنوب الوادي، والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة الجامعات المصرية منها: جامعة الأزهر، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة قنا، وجامعة المنصورة.

ومن جانبها أعربت دكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية عن سعادتها للتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وأضافت أن المسابقة هذا العام تم تنظيمها فى ظروف بالغة الصعوبة في ظل جائحة كورونا ، حيث تم إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أثناء أعمال لجنة التحكيم، التى ضمت مجموعة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء برئاسة أ.د مصطفي محمد رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار وعضوية: أ.د نسرين رشدي وكيل معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، أ.د سحر أمين الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، أ.د سماح اسماعيل أستاذ الغناء العربي والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، أ.د مدحت عبدالسميع أستاذ الموسيقي العربية وآلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقي العربية، أ.د علاء فتحي أستاذ التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، د. أحمد محمد عبدالله مدرب الأصوات ومحفظ التراث بدار الأوبرا.