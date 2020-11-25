محافظ كفر الشيخ: ندرس تعطيل الدراسة غدا إذا ساءت أحوال الطقس

قال محافظ كفر الشيخ إنه جرى تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظة، لافتا إلى أنه إذا ساءت أحوال الطقس سيتم تعطيل الدراسة غدا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال حديثه مع جاكلين ماهر مراسلة برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هيئة الأرصاد الجوية تؤكد تعرض المحافظة لأمطار رعدية وغزيرة وخاصة المناطق الساحلية، مشيدا بكل جهات الدولة سواء أجهزة الحكم المحلي التي تتواجد معداتها بالمواقع وخاصة المواقع التي تتعرض لأمطار غزيرة، بالإضافة لشركات المياه والصرف والكهرباء التي تستعد بشكل كامل لمواجهة الأمطار.

وقال إن محافظة كفر الشيخ ساحلية ولها 120 كيلو على ساحل البحر الأحمر المتوسط ولذلك تتعرض المحافظة سنويا مثل باقي المحافظات الساحلية للنوات والأجواء الشتوية المعتادة، من أمطار متفرقة من متوسطة وغزيرة وتضرر بعض الطرق ويتضرر المواطنين في الحركة.

وتابع بأن شبكات الصرف الصحي معدة للصرف الصحي السكني، ولذلك تضطر المحافظة لتخفيض مناسيب المياه والصرف للاستيعاب مياه الأمطار، مشددا على أن غرف عمليات المحافظة متصلة مع غرف عمليات مديرية الأمن وأجهزة المرافق الأخرى من مياه وصرف وكهرباء وصرف صحي، ويتم الرصد في حال تغير الطقس وسقوط الأمطار ويتم الدعم للمناطق التي تتعرض لسوء حالة الطقس، والجميع يتشارك في سحب المياه.

واستكمل محافظ كفر الشيخ أن المحافظة بدأت في التعرض بالفعل لموجة من أمطار متفرقة ومدد زمنية مختلفة وتغير واضح بانخفاض درجات الحرارة مع تكون كتل هوائية مختلفة وسقوط بعض الأمطار، مؤكدا أنه كان من الضروري تعطيل الدراسة تجنبا لتضرر أحد الطلاب من حالة الطقس، ولإخلاء الشوارع لتحرك المعدات بسهولة.

وأعلن محافظ كفر الشيخ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهًا بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.