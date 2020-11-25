باقي 5 أيام.. المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من نوفمبر هو الموعد الأخير لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بكلا من المدارس الخاصة والدولية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أًصدر كتابًا دوريًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ينظم من خلاله العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وبين أولياء الأمور، فيما يخص أزمة سداد المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه في حال عدم دفع ولي أمر الطالب المبلغ المستحق عليه من القسط الأول للمصروفات الدراسية في الموعد النهائي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، سيتم إنذار ولي أمر الطالب مرتين وإعطائه مهلة إضافية حتى نهاية شهر ديسمبر القادم.

وتابع المصدر إنه في حال تعنت ولي الأمر وعدم سداده للقسط الأول على مدار تلك الفترة، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الطالب، تضمن رفع اسم الطالب من المدرسة التابع لها وتحويله إلى مدرسة حكومية، وفي نفس الوقت يلتزم ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها.

وشهد العام الدراسي الحالي منذ بدايته أزمات عديدة حول عدم سداد العديد من أولياء الأمور للمصروفات الدراسية المستحقة عليهم للمدارس الخاصة والدولية، والتي تتعلق بمصروفات العام الدراسي الماضي 2019/2020 والقسط الأول من مصروفات العام الدارسي الحالي 2020/2021، حيث نشبت العديد من المشادات والوقائع داخل بعض من المدارس، أمثال واقعة الضرب بالأيدي في مدرسة فضل للغات بفيصل، وتذنيب الطالبة سلمى وحرمانها من دخول الفصل بسبب عدم دفع المصروفات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعطت لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة والدولية مهلة أخيرة في 15 من نوفمبر لسداد قيمة المصروفات الدراسية من العام الدراسي الماضي.