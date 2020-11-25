مصدر أمني يكشف كواليس اختفاء فتاة بالبحيرة: مش عايزة تتجوز ابن عمها

علّق مصدر أمني على ما نُشر بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وذكر المصدر، أنه بالفحص تبين أن المتغيبة تركت المنزل على خلفية رغبتها فى فسخ خطبتها من نجل عمها، ولم يُبلغ أهلها بغيابها، وهو ما أكده والدها والذي علل عدم إبلاغه لانشغاله في البحث عنها.

وأضاف أن لجان المتابعة بوزارة الداخلية رصدت نشر بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقصة اختفاء فتاه مقيمة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في ظروف غامضة، وأوضح المصدر أنه بالفحص والتحري تبين أن والد الفتاة لم يحرر محضرًا بشأن تغيب نجلته، معللًا ذلك بأنه كان مشغولًا بالبحث عنها مؤكدًا اختفائها.

وتابع المصدر بأنه تم التحري عن الفتاة، وتبين أنها تركت منزل أسرتها لرغبتها في فسخ خطبتها من نجل عمها.