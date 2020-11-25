طرح فيلم "Wonder Woman 1984" في أعياد الكريسماس بأمريكا ودول العالم

أعلنت شركة "Warner Bros" عن موعد الإصدار العالمي لفيلم "Wonder Woman 1984"، كما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي بأنه سيتم عرض الفيلم للمرة الأولى في دور العرض السينمائي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقرر عرض فيلم "Wonder Woman 1984" في الولايات المتحدة بدور العرض السينمائي في 25 ديسمبر المقبل، كما كما تقرر عرض الفيلم بشكل متقطع بدءًا من 16 ديسمبر، واختارت الشركة إصدار الجزء الثاني من فيلم "Wonder Woman" في وقت سابق في دور العرض السينمائي حول العالم في محاولة لتجنب مخاوف القرصنة.

وحتى الآن لم يتضح عدد دور السينما في أمريكا الشمالية التي سيتم افتتاحها مع وقت عرض الفيلم لأول مرة في عيد الميلاد المجيد المقبل، ووفقًا للشركة فإن حوالي نصف دور العرض في البلاد مغلقة في الوقت الحالي.

ومُنحت دور العرض في فرنسا مؤخرًا الإذن بإعادة الإفتتاح مرة أخرى في 15 ديسمبر المقبل، أي قبل يوم واحد من عرض فيلم "Wonder Woman 1984" لأول مرة، إلا أنه في أجزاء أخرى من أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا ، لا تزال دور العرض مغلقة للسيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ولم يتم وضع خطط لإعادة فتحها.

ويعتبر فيلم "Wonder Woman 1984" هو الجزء الثاني لفيلم "Wonder Woman" والذي عُرض عام 2017، وحقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا، وجاء الفيلم من إخراج باتي جينكينز، ومن بطولة جال جادوت، وكريس باين، وكوني نيلسن، وكريستين ويج.