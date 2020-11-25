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محمود مسلم

ضبط 105 آلاف كمامة مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالقاهرة

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الوطن
11:36 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
المصنع

المصنع

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة إدارة (مالك مصنع، مقيم بالقاهرة) مصنع "دون ترخيص" وتصنيع كمامات طبية دون تصريح من الجهات المختصة مستخدماً علامات تجارية مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط المالك، وعثر بداخل المصنع على ( 105 آلاف كمامة طبية – 2000 كمامة طبية تحت التجهيز – 3000 شريط كمامة – 10 بكرات قماش ودعامات – 6 ماكينات تصنيع "خياطة، لحام، بنط") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بتصنيع المضبوطات دون تصريح بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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