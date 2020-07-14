ضبط محتكري 20 ألف عبوة كمامة وجوانتي و5800 قطعة طبية مغشوشة بالمنتزه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).. لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال حجب الأدوية والمستلزمات الطبية عن التداول بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر، وكذا حيازته كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وتخزينها داخل مخزن لا يتوافر به الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية.. حيث تم ضبط ( عدد 20096 عبوة "جوانتى، كمامة") بقصد حجبها عن التداول، وكذا ضبط (عدد 5800 عبوة أدوية ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.