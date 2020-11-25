ضبط 146قضية مخدرات وتنفيذ 54149 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (54149) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5688) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(172) حكم جناية.

(16053) حكم حبس جزئى.

(3823) حكم حبس مستأنف.

(26431) حكم غرامة.

(7670) حكم مخالفة.فى مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (146) قضية مخدرات بحوزة (156) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (8,050كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,620 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,078 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,376 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (407 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (380 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (46 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).

عدد (2959) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيلاً عصابياً ضم متهمان إرتكبا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (339) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها :إعادة (6) دراجات النارية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22483) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.