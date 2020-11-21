ضبط 335 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري بحوزة 148 متهمًا، وتنفيذ 80514 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 335 قضية مخدرات بحوزة 353 متهمًا، و39 هاربًا، و20 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 290 دراجة نارية مخالفة، و22530 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.