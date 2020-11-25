"ميس إيكو".. ملكات جمال العالم يتوافدن على الغردقة

بدأت ملكات جمال العالم تتوافد على مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو" والتي تبدأ فعاليتها اليوم بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة وتستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وصلت منذ قليل إلى الغردقة ملكتا جمال باراجواي وروسيا، حيث كان في استقبالهما مسؤولي المنتجع السياحي المستضيف للمسابقة.

وتتوافد المتسابقات على مدينة الغردقة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو، حيث كانت ملكة جمال موريشيوس أولى الوصول إلى فندق الإقامة ثم ملكة جمال ألبانيا وملكة جمال باراجواي وتستمر ملكات الجمال في التوافد اليوم على فندق الإقامة.

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة.

وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام، ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

كشف محمد عيد أحد مسؤولي المنتجع المستضيف للمسابقة، عن أنه الحدث الدولي الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبرى في مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.