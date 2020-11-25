أستاذ استشعار عن بعد: إصابات كورونا تتراجع في مصر أول فبراير المقبل

علق الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد في جامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، على تطورات الموجة الثانية لكورونا في مصر والعالم.

وشدد العسكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، على المواطنين بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة الفترة الحالية والمقبلة للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن الحالات النشطة هي العلاقة بين الحالات المعلنة كليا، مع حالات الوفاة والحالات التي خرجت من المستشفيات، مشيرا إلى أنه يتوقع تناقص إصابات كورونا في مصر بأول فبراير المقبل، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار الفيروس.

وأشارإلى أن ذلك يرجع لاستجابة المواطنين للبرتوكولات والإجراءات الاحترازية، "هناك سباق على اللقاحات المحتملة ولا أتوقع وصول أي لقاح إلى مصر إلا بعد شهر مارس، ولذا شهري ديسمبر ويناير فترة مهمة في حياة المصريين للالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.