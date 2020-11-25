تعليم القاهرة: ممنوع تواجد العاملين والمواطنين دون كمامة

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالالتزام بالكتاب الدورى رقم 317 لسنة 2020، بشأن إلزام العاملين والمواطنين المتعاملين بالجهات الحكومية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد عطية، على تطهير وتعقيم المدارس وتوفير الصابون وأدوات التعقيم وارتداء الكمامة، متابعا: "ممنوع منعا باتا تواجد العاملين في ميدان العمل بدون كمامة وعدم السماح للجمهور بالدخول بدون كمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي والتنبيه علي المعلمين إلزام الطلاب بمكانه جلسته على هيئة زجزاج وعدم التزاحم ونشر اللافتات والإرشادية وتكثيف حملات التوعية وفق توجيهات محافظ القاهرة".

ونبه على عدم الإدلاء بأى بيانات أو تصريحات إلا من خلال المنسق الصحي بالمديرية والمنطقة الصحية وتنشيط عمل المنسقيين الصحيين بالمدارس والإدارات.

وأكد عطية فى تعليماته للقيادات التعليمية بالقاهرة على متابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية والتأكيد علي مديري العموم موقف سحب الكتب والتزام أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية لرياض الاطفال والصفوف الأولي فهي إجبارية، حيث أن المنظومة التعليمية الجديدة تتطلب استخدام التلاميذ للكتب ولابد من وجودها مع الطالب.

وأشار إلي متابعة منظومة المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية والإعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية بالفصول والأماكن المختلفة، وفي حالة إنشاء الإدارات لقناة تعليمية تكون تحت إشراف المديرية وموجهي العموم والموجهين الأوائل بحيث يتم مراجعة المادة العلمية وتكون مصححة ومدققة.

وأكد صرف مستحقات العاملين من حوافز التجريبيات، وأعمال الامتحانات، قائلا: "لا تنقصوا من العاملين جنيه"، كما أمهل مديري العموم مهلة للساعة 11 من صباح الغد لإنهاء إرسال بيان حصر مديري ووكلاء المدارس بالإدارات التعليمية وبيان ملف حملة فيروس "سي" كاملا وشيت الصف الأول الإعدادي على أن يتم تسليمه للمكتب الفني ومحاسبية المتخلفين، ونبه علي سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس الفنية التي تم تحويلها إلى مدارس فنية عسكرية والانتهاء من توفير ما يلزم الفصل التعليمي بها وحسن التعاون مع القادة العسكريين للمدارس.

وأشار إلى الانتهاء من حصر واستثمار وترشيد الفراغات بالمدارس وتوفير قاعات رياض الأطفال والتواصل مع الدكتور أماني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية استعدادا لنزول التنسيق الثانى.

وناقش عطية عدة حلول للتغلب على تحدي توفير قاعات لاستيعاب أطفال رياض الأطفال المقبولين هذا العام ومنها إحلال المدارس ذات الكثافات المنخفضة والطاردة الي مدارس تجريبية والحاق بعض الفصول بمدارس اخري وترشيد الفراغات.

وأكد عطية استعدادات مدارس الإدارات التعليمية لموسم الأمطار وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع المديرية والجهات المعنية مثل الأحياء والمنطقة الصحية وتطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي بالمدارس والدواوين ومراقبة الصرف واسطح المباني وتأمين الحجرات الدراسية والافنية والأجهزة ووضعها فى مكان مرتفع، والتاكيد علي فصل التيار الكهربي بعد انتهاء اليوم الدراسي وغلق الأبواب والنوافذ جيدا والتعامل بهدوء وحل المشكلات والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية والمكتب الفني.