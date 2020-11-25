رئيس البرلمان العربي: ثقة ملك البحرين وسام على صدري

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وعظيم تقديره وامتنانه للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لاستقباله له بقصر الصخير أمس الثلاثاء، وتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مُضيفاً أن ما حظى به خلال هذا اللقاء من دعم وتأييد وما لمسه من مشاعر صادقة وكلمات نبيلة وثقة غالية من الملك كأول بحريني يتسلم هذا المنصب الهام، يؤكد المكانة المتميزة والمرموقة التي وصلت لها البحرين في ظل القيادة الحكيمة لملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وعبر رئيس البرلمان العربي، عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون وساماً على صدره ونبراساً لعمله، وأن ما لاقاه من لدن الملك من الاهتمام والتشجيع والمؤازرة مع بداية فترة رئاسته للبرلمان العربي، سيكون لها أبلغ الأثر في القيام بدوره المأمول بكل جد واجتهاد، وستكون دافعاً للعطاء والبذل والتفاني في أداء الواجب الوطني والقومي، خدمةً لقضايا الأمة العربية، وتشريفاً لاسم مملكة البحرين في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية، والعمل على تحمل مسؤولية النهوض بالمهام المنوطة به، وأن يكون على قدر الثقة الملكية الكريمة لتقديم نموذج بحريني مشرف في إدارة مؤسسة دولية هامة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالإنجازات الكبيرة والنهضة التنموية الشاملة التي تحققت في مملكة البحرين في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ومشروعه الإصلاحي، الذي رسَّخ دولة القانون والمؤسسات، وعزَّز قيم المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب البحريني، وهو ما انعكس في التقدم والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين، وعزّز مكانتها على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وثمن مواقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة الداعمة للبرلمان العربي والمساندة لكل مؤسسات العمل العربي المشترك، مؤكّداً أنَّ البرلمان العربي سيظل داعماً ومسانداً للدول والمجتمعات العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياها في كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية.