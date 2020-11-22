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محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يُدين التفجير الإرهابي في "صلاح الدين" بالعراق

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الوطن
12:51 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
عادل بن عبدالرحمن العسومي

عادل بن عبدالرحمن العسومي

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الجبان التي قام به تنظيم "داعش" في محافظة "صلاح الدين" شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس السبت، وأدى إلى استشهاد 10 أفراد وجرح 8 من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، على أنَّ هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكّداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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