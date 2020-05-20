شيريهان تنعى صالح كامل: في الفردوس الأعلى إن شاء الله

نعت الفنانة شيريهان الشيخ صالح كامل مؤسس مجموعة قنوات "راديو وتليفزيون العرب" عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر".

وكتبت شيريهان في تغريدتها: "أعلم أن نفسك مطمئنة.. أرى سعادتك وابتسامتك الطيبة بلقاء الله في تلك الأيام المباركة والعشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل وليالي الرحمة والمغفرة في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

فيما تبعتها شريهان بتغريدة أخرى: "بسم الله الرحمن الرحيم... يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي... صدق الله العظيم، أسأل الله تعالى جنة الخلد للمغفور له إن شاء الله الشيخ صالح كامل".

وكان توفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل بالأمس، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في نبأ عاجل لها.