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الصور الأولى لاصطدام سيارة بمقر أنجيلا ميركل

كتب:

سحر المكاوى
12:46 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ميركل

ميركل

اصطدمت سيارة ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، وأعلنت  الشرطة الألمانية، أن السيارة التي اصطدمت بمبنى المستشارية مكتوب عليها شعارات ضد العولمة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضافت شرطة برلين أن السيارة التي صدمت بوابة مستشارية ميركل كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال والمسنين"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية"

 

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