الصور الأولى لاصطدام سيارة بمقر أنجيلا ميركل
كتب:
سحر المكاوى
12:46 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
ميركل
اصطدمت سيارة ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، وأعلنت الشرطة الألمانية، أن السيارة التي اصطدمت بمبنى المستشارية مكتوب عليها شعارات ضد العولمة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.
الصور الأولى من المستشارية الألمانية بعد اصطدام سيارة ببوابتها الخارجية https://t.co/AVlTsmDFar— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) November 25, 2020
وأضافت شرطة برلين أن السيارة التي صدمت بوابة مستشارية ميركل كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال والمسنين"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية"